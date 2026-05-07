В Ростове-на-Дону бизнесмена будут судить по делу о гибели ребенка в спа-комплексе

Мужчину обвиняют в организации отдыха с грубыми нарушениями правил безопасной эксплуатации спа-комплекса. По данным следствия, нарушения 21 июня 2025 года привели к гибели 11-летней девочки, которая утонула в открытом бассейне на территории комплекса. Суд по ходатайству следователя избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.