Почему в районе стадиона «Астана Арена» ограничили движение транспорта

Накануне, 6 мая 2026 года, пресс-служба акимата Астаны обратилась к жителям и гостям столицы с предупреждением об ограничении движения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества

7 мая на площади стадиона «Астана Арена» состоится праздничный концерт в формате Open Air, посвященный Дню защитника Отечества.

Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время мероприятия будет ограничено движение транспорта в районе стадиона «Астана Арена». Ограничения затронут территорию со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка».

Ограничения на движение транспорта:

  • Начало: 09:00.

  • Окончание: по завершении мероприятий.

Жителям и гостям Астаны рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки.

Пресс-служба акимата Астаны напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.