Павильон «Жираф» в Ленинградском зоопарке временно изменит режим работы с 8 мая

С 8 по 19 мая павильон «Жираф» в Ленинградском зоопарке временно изменит режим работы. Он будет открыт с 11:00 до 19:00. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе зверинца.
— Сокращенный режим работы связан с обновлением экспозиции грызунов, которая расположена в здании, — говорится в сообщении.
Посетителей призвали учитывать эти изменения при планировании визита и попросили их отнестись с пониманием к возможным неудобствам. Однако результат работы Ленинградского зоопарка они смогут увидеть в ближайшем будущем, что их точно порадует.
К слову, ранее в зверинце рассказали о новых декорациях в вольере черных макак. Теперь в их «квартире» стало намного больше полезных предметов из вяза, тополя, дуба, липы и ивы.
