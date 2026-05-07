Любовь на борту самолета к томатному соку объяснили в Роспотребнадзоре

Самым популярным из всех соков, предлагаемых авиапассажирам, считается томатный. Бортпроводники отмечают, что во время перелета запасы этого напитка истощаются раньше, чем других. Причину объяснили специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Ажиотажный спрос на жидкие помидоры среди пассажиров авиалайнеров связан с капризами вкусовых рецепторов человека.
В сравнении с томатным другие соки в полете кажутся едва ли не безвкусными. Так на них реагируют рецепторы, теряющие на большой высоте чувствительность из-за изменения давления и недостатка кислорода, пояснили в ведомстве.
Апельсиновый сок, казавшийся на земле таким насыщенно ярким и сладким, среди облаков воспринимается без особого энтузиазма — как подкрашенная и подслащенная водица с кислинкой. Яблочный напиток и большинство других тоже как будто утрачивают в небе часть своей привлекательности.
А вот томатный сок идет на ура благодаря его многогранному вкусу — точнее, разнообразию вкусов. Он и сладкий, и кисловатый, и солоноватый с перчинкой. В нем есть даже знаменитый «пятый вкус» — открытый в начале XX века японским профессором вкус умами, характерный для сытной, богатой белками пищи.
«Томатный сок пробивает броню притупленных высотой рецепторов и в полете раскрывается ярче, чем на земле», — похвалили популярный напиток в Роспотребнадзоре.