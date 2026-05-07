Грузовик протащил Mercedes на несколько метров в Алматы

В индустриальной зоне Алматы произошло серьезное ДТП с участием Mercedes GL и груженого грузовика Howo, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По предварительной информации, авария произошла на малозагруженном перекрестке. Водитель Mercedes выехал со второстепенной дороги и, предположительно, проигнорировал знак «Уступи дорогу». Для водителя грузовика это стало неожиданностью — он попытался увести машину в сторону и выехал на полосу встречного движения, однако столкновения избежать не удалось.

Howo на полном ходу врезался в бок Mercedes и протащил внедорожник несколько метров, прижав его к бордюру на встречной полосе. К счастью, в этот момент встречная полоса была свободна.

В результате ДТП пострадали два человека — водитель Mercedes и его пассажир. Их госпитализировали. Водитель грузовика серьезных травм не получил.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, они оформляют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане.