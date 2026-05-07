Александр Щёлоков — о развитии городской инфраструктуры Арзамаса

— Арзамас включён в состав обновлённого «Золотого кольца России». Расскажите, как изменится жизнь города, его жителей и какие преимущества принесет данный статус?
— Хотел бы начать с того, что нам довелось принять участие в торжественном мероприятии под руководством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, на котором состоялось торжественное подписание данной инициативы. Уместно будет вспомнить, что, по мнению россиян, «Золотое кольцо» — это самый известный российский бренд за пределами страны.
Мы помним, что Арзамас сегодня входит в число так называемых исторических поселений федерального значения. В России насчитывается около 46 городов с данным статусом. Безусловно, фундаментом таких регалий становится та сохранность исторических ценностей, которая имеет место в городе — это касается архитектурного ансамбля, храмового наследия от XVII до XIX века: Воскресенский собор, Соборная площадь, каменная купеческая застройка и другое.
Мы часто задумываемся о том, что такое «русскость»? Позволю себе отметить, что высокая степень сохранности исконно русской культуры разных веков — это то, чем, собственно, стоит гордиться.
— Как вы считаете, готова ли инфраструктура города к возможному увеличению туристического потока?
— Задача органов власти — создавать комфортную среду. Но, безусловно, гранит, побеленные стены и высокая степень реставрации — это лишь внешний антураж. По моему убеждению, обновление города происходит за счет инициатив как предпринимательского сообщества, так и жителей.
Достаточно сказать, что в этом году появится 17 новых точек питания, 200 новых рабочих мест в индустрии гостеприимства. Поэтому с уверенностью могу сказать, что постепенно этот процесс будет идти.
— Давайте поговорим о городском комфорте. Какие ключевые проекты по развитию городской среды сейчас реализуются в Арзамасе?
— Городскому комфорту нет предела. Что бы мы ни делали и за что бы ни отчитывались, какие бы планы ни строили — это лишь ответ на то, какими ресурсами мы обладаем. Цифры, может быть, не всегда показывают нам достаточную иллюстрацию. Арзамас имеет около 7 млрд рублей, которые будут направлены на развитие городской инфраструктуры, а именно на развитие не только исторического центра города, но и его хозяйственную составляющую. Здесь мы сосредоточены, в первую очередь, на запросах жителей.
— А как удаётся привлекать инвесторов и поддерживать малый и средний бизнес в городе?
— Работа идет по всем направлениям. Например, с 2025 года мы стараемся поддерживать тех, кто на арендованных площадях выстраивают точки общественного питания. Мы понимаем, что это не просто. Главное для нас — реагировать на то, что бизнес предлагает сам, и включаться в данную работу совместными усилиями. Это часть индустрии гостеприимства!
Особое внимание обращаем на архитектурное наследие. У нас много законсервированных объектов. Будем прилагать усилия, чтобы сделать Арзамас еще более красивым, комфортным и привлекательным для бизнеса.