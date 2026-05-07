В Нижнем Новгороде стартует приемная кампания в ИТ-кампус «НЕЙМАРК»

Приемная кампания стартует в ИТ-кампус «НЕЙМАРК» 2026−2027 учебного года. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, это важнейший проект по подготовке кадров для цифровой экономики.
В этом году количество образовательных программ выросло с 5 до 9. Среди новых направлений появились проектирование телекоммуникационных систем, ИИ-робототехника, биоинженерия, а также правовое обеспечение использования искусственного интеллекта. Каждое направление формируется в тесном взаимодействии с ведущими вузами региона — ННГУ, НГТУ, НИУ ВШЭ, ННГАСУ, РАНХиГС, а также индустриальными партнерами.
Для талантливых молодых ребят также открывается «Грант 360» — комплексная мера поддержки, включающая в себя полную компенсацию за проживание в коливингах, ежемесячную стипендию до 60 тысяч рублей в месяц и единовременную выплату для поддержки на старте. Получить грант могут победители федеральных олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам.
«В результате лучшие абитуриенты смогут получить до миллиона рублей в первый год обучения! Параллельно расширяем перечень олимпиад и конкурсов, победители которых смогут претендовать на эту поддержку. И это только начало — будем внедрять новые инструменты поиска и поддержки талантов», — подчеркнул глава региона.
Напомним, что ИТ-кампус «Неймарк» официально открылся в Нижнем Новгороде в сентябре 2025 года. В рамках первого этапа строительства открылись 18 общежитий на 1 359 мест. Всего строительство ИТ-кампуса будет идти в пять этапов, в рамках которых планируется возвести 220 тысяч квадратных метров жилья, учебных аудиторий и научных лабораторий. Завершить работы намерены в 2028 году.
