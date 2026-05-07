Белгородца приговорили к восьми годам за финансирование терроризма

В январе «Ъ-Черноземье» писал, что Второй Западный окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По версии следствия, белгородец по собственной инициативе систематически отправлял средства с помощью интернет-платформы для обмена и перевода денег. «Фигурант отчитывался о своих переводах непосредственно представителям террористической организации и украинским волонтерам, осуществляющим сборы денежных средств», — уточнили в УФСБ.