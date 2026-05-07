Белгородца приговорили к восьми годам за финансирование терроризма

Прокуратура Белгородской области 7 мая сообщила о вынесении приговора 40-летнему мужчине, обвиненному в финансировании терроризма. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, осужденный в декабре 2022 года «осуществил перевод денежных средств для финансирования террористического сообщества». Деяние было выявлено сотрудниками правоохранительных органов и квалифицировано по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В январе «Ъ-Черноземье» писал, что Второй Западный окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По версии следствия, белгородец по собственной инициативе систематически отправлял средства с помощью интернет-платформы для обмена и перевода денег. «Фигурант отчитывался о своих переводах непосредственно представителям террористической организации и украинским волонтерам, осуществляющим сборы денежных средств», — уточнили в УФСБ.