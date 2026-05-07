Пермский зоопарк изменит график работы 8 мая

Пермский зоопарк предупредил посетителей о временном изменении режима работы. В пятницу, 8 мая, учреждение будет открыто позже обычного из-за технических причин.
В этот день зоопарк примет гостей с 12:00 до 21:00. При этом кассы завершат работу на час раньше — в 20:00.
Уже с 9 мая зоопарк вернётся к стандартному расписанию.
В администрации также уточнили, что акватеррариум продолжит работать без изменений.
Ранее «КП-Пермь» писала, что Пермский зоопарк сообщил радостную новость — у кобылы породы тинкер по кличке Мэгги Мэй появился жеребёнок. Малышку назвали Эйрин.