Уникальные изделия из фарфора выставили в воронежском Краеведческом музее

В Воронеже открылась выставка «Диалог огня и земли» в малом зале Краеведческого музея, расположенного на улице Плехановской, 29.
Спустя долгие годы музей вновь демонстрирует ценнейшие образцы фарфора, некогда принадлежавшие Воронежскому губернскому музею, а также его части, переданные в 1930-е годы в Художественный музей имени Крамского. Сегодня это наиболее обширное собрание фарфоровых изделий, доступное воронежцам за последние два десятилетия.
Экспозиция включает изысканные вазы и скульптуры из Китая, Японии, Франции, Англии, Германии, Австро-Венгрии и России, а также образцы фаянса и керамики.
Выставка продлится до конца июня. За это время вы сможете:
познакомиться с богатой историей фарфора, проследив его путь от секретов китайских мастеров до становления российского производства;оценить более 300 уникальных произведений искусства XVIII-XX веков фарфорового искусства.