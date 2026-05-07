Уникальные изделия из фарфора выставили в воронежском Краеведческом музее

В Воронеже открылась выставка «Диалог огня и земли» в малом зале Краеведческого музея, расположенного на улице Плехановской, 29.

Спустя долгие годы музей вновь демонстрирует ценнейшие образцы фарфора, некогда принадлежавшие Воронежскому губернскому музею, а также его части, переданные в 1930-е годы в Художественный музей имени Крамского. Сегодня это наиболее обширное собрание фарфоровых изделий, доступное воронежцам за последние два десятилетия.

Экспозиция включает изысканные вазы и скульптуры из Китая, Японии, Франции, Англии, Германии, Австро-Венгрии и России, а также образцы фаянса и керамики.

Выставка продлится до конца июня. За это время вы сможете:

познакомиться с богатой историей фарфора, проследив его путь от секретов китайских мастеров до становления российского производства;оценить более 300 уникальных произведений искусства XVIII-XX веков фарфорового искусства.