Каким пенсионерам нужно подать заявление на перерасчёт пенсии

Об этом рассказала юрист Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, это позволяет актуализировать данные о стаже и заработке, а также отразить другие изменения, способные повлиять на размер выплат. Наиболее распространённой причиной для обращения является появление у пенсионера дополнительных документов, подтверждающих стаж или уровень заработка.
К таким бумагам относятся архивные справки о заработке за любые 60 месяцев подряд до 2002 года, особенно если полученные сведения более выгодны по сравнению с теми, что были учтены при назначении пенсии.
Также учитываются вновь обнаруженные записи в трудовой книжке или справки, полученные из архивов, которые подтверждают периоды работы, ранее не включённые в стаж, в том числе в сельскохозяйственных организациях или колхозах. Кроме того, значимость приобретают документы, подтверждающие нестраховые периоды, такие как прохождение военной службы, уход за инвалидом I группы, пожилым человеком старше 80 лет или детьми.
В числе лиц, для которых актуален перерасчёт, — многодетные родители. Они вправе подать заявление на учёт времени, проведённого в уходе за ребёнком до достижения им 1,5 лет (максимально до 6 лет в сумме), если баллы за эти периоды некорректно отражены или подобный вариант расчёта оказывается более выгодным по сравнению с учётом официального стажа.
Для женщин, вырастивших пятерых и более детей до восьмилетнего возраста и вышедших на пенсию до окончания 2025 года, в 2026 году предусмотрена возможность увеличения выплат через дополнительное обращение в Социальный фонд.
Пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи, также могут претендовать на повышение фиксированной выплаты. При возникновении иждивенцев величина прибавки к страховой пенсии возрастает на треть за каждого, но не более чем за троих человек. К данной категории относятся несовершеннолетние дети, студенты очной формы обучения до 23 лет, а также нетрудоспособные супруги, родители, братья либо сёстры пенсионера.
Особое внимание рекомендуется уделять обладателям специального стажа. Если сведения о длительной трудовой деятельности в определённой отрасли или особых условиях (например, работа в сельском хозяйстве или на Севере) не отражены в лицевом счёте, заявление стоит подать самостоятельно.
Так, при выработке 30 лет стажа в сельской сфере и фактическом проживании в селе предусмотрено дополнительное увеличение фиксированной части пенсии на 25%. Для лиц, отработавших необходимое количество лет на Крайнем Севере или в приравненных регионах, также полагаются повышенные выплаты.
Однако важно учитывать, что многие корректировки производятся СФР в автоматическом порядке и не требуют подачи отдельного заявления. К ним относится удвоение фиксированной выплаты по достижении 80-летнего возраста, установление инвалидности I группы, проведение ежегодной корректировки пенсии (1 августа) для продолжающих трудиться, а также автоматический перерасчёт выплат для пенсионеров после увольнения с учётом всех прошлых индексаций.
Для подачи заявления доступны различные способы: онлайн через портал государственных услуг, непосредственно в клиентской службе Социального фонда России либо через филиалы многофункциональных центров «Мои документы». Срок рассмотрения обращения, как правило, ограничен пятью рабочими днями.