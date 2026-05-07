Глава Красноярска провел прием ветеранов Великой Отечественной войны

В Красноярске прошел ежегодный прием главы города для ветеранов Великой Отечественной войны. На встречу были приглашены фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и дети войны. Почетными гостями стали также ветераны специальной военной операции и других боевых действий. Глава Красноярска Сергей Верещагин поздравил участников приема с 81-й годовщиной Великой Победы. От имени всех жителей города мэр поблагодарил их за беспримерный подвиг. Он напомнил, что здесь, в тылу, на победу работали более 30 тысяч человек, поэтому Красноярску присвоено звание Города трудовой доблести. Гости вспоминали тяжелые бои с врагом, трудовые подвиги. Ценность подобных встреч для сохранения памяти отметил председатель Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Бресский. В праздничной программе для ветеранов выступили творческие коллективы города. ​