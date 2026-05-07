«Мы вашу Победу никому не отдадим». Лукашенко дал обещание накануне Дня Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения госнаград обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, сообщает БелТА.
«Мы вашу Победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас. Спасибо вам за это», — сказал Александр Лукашенко.
По словам президента, без ветеранов, без их воспоминаний о войне, будет сложно сохранять память о войне, о великой Победе.
«Вот простая математика, почему вы нам очень и очень нужны, и не только нам», — подчеркнул глава государства.
Кстати, вот где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Победы 9 Мая 2026 года.
А вот куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.
Мы писали, что в День Победы погода будет холодной. После аномальной жары в начале мая уже с 7 мая в Беларусь придет резкое похолодание и дожди.