«Десерт тундровика» претендует на звание новой визитной карточки Ямала

Участник «Битвы шефов» Сергей Барановский из Екатеринбурга придумал сливочное парфе из ямальской морошки. Он назвал его «Десерт тундровика» и рассчитывает сделать блюдо визитной карточкой округа.
Оно представляет собой сливочное парфе из ямальской морошки. Она славится уникальным витаминным составом, пишет Ямал 1.
На мастер-классе для студентов Ямальского многопрофильного колледжа шеф показал, как готовить северный десерт. Студенты оценили необычное лакомство.
В планах — запустить его в кафе и ресторанах, чтобы у гостей и жителей Ямала появился ещё один повод ассоциировать регион с арктической кухней.
