Нижегородка Мария Куранова стала чемпионкой Европы по бодибилдингу

Она завоевала золотую медаль в категории «бодифитнес мастера».

Источник: Время

Представительница Нижегородской области Мария Куранова успешно выступила на чемпионате Европы по бодибилдингу.

Как сообщает министерство спорта Нижегородской области, спортсменка завоевала золотую медаль в категории «бодифитнес мастера», а также стала серебряным призёром в ростовой категории.

«Это достойный результат, подтверждающий профессионализм, силу характера и упорство спортсменки», — отмечается в сообщении.

