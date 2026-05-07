Нижегородка Мария Куранова стала чемпионкой Европы по бодибилдингу

Представительница Нижегородской области Мария Куранова успешно выступила на чемпионате Европы по бодибилдингу.
Как сообщает министерство спорта Нижегородской области, спортсменка завоевала золотую медаль в категории «бодифитнес мастера», а также стала серебряным призёром в ростовой категории.
«Это достойный результат, подтверждающий профессионализм, силу характера и упорство спортсменки», — отмечается в сообщении.
