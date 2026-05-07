Прокуратура Балахны заставила коммерческую фирму погасить многомиллионные долги по зарплате

Коммерческая фирма задолжала своим работникам свыше 8,5 млн рублей.

Долги по зарплате перед работниками коммерческой организации на сумму более 8,5 млн рублей удалось погасить после вмешательства Балахнинской городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Установлено, что ООО «Завод металлических изделий», занимающееся производством оборудования для центрального отопления, с февраля по август 2025 года накопило долги по зарплате на сумму свыше 7 миллионов рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками погашена. Также им выплатили компенсацию за задержку заработной платы в сумме свыше 1,5 млн рублей.

Напомним, что работникам нижегородской судоходной компании не платили зарплату несколько месяцев.