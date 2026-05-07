Власти Тамбова снова не продали три здания, два участка и гараж за 126 млн

В очередной раз властям Тамбова не удалось реализовать с аукциона имущественный комплекс на улице Сергея Рахманинова. Комиссия признала торги несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Начальная цена лота составляла 125,9 млн руб. Это следует из документации торгов.
Комплекс включал административное здание площадью 1 тыс. кв. м и гараж на 122,5 кв. м, размещенные на земельном участке в 2,1 тыс. кв. м, а также две двухэтажные нежилые постройки (211,8 и 358,7 кв. м) с отдельным участком на 1,1 тыс. кв. м.
С 2025 года для реализации имущества объявляли четыре аукциона, но ни на один не поступили заявки. Об итогах предпоследнего тендера «Ъ-Черноземье» сообщал в феврале. Новый аукцион пока не объявили.