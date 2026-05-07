В Свердловской области запустили систему отслеживания молний

«Такие аппаратно-программные комплексы регистрируют электромагнитное излучение молний и обрабатывают данные для расчета координат и времени разрядов. На данный момент система находится на стадии апробации, но мы убедились в точности ее работы. Сейчас комплексы установлены в Ивделе, Таборах и Нижнем Тагиле. Они позволяют следить за ситуацией в северной части региона, где грозы нередко становятся причиной возгораний», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.