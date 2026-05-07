В Свердловской области запустили систему отслеживания молний

Система грозопеленгации начала работать в тестовом режиме в Свердловской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Пожарную опасность во время гроз представляют только те молнии, которые достигают поверхности почвы. Грозопеленгация позволяет предельно точно определить место такого удара о землю. Система проводит анализ метеоданных и определяет, были ли в этой точке осадки. После установки точного местоположения удара молнии патрульный самолет целенаправленно проверяет место потенциального возгорания.
«Такие аппаратно-программные комплексы регистрируют электромагнитное излучение молний и обрабатывают данные для расчета координат и времени разрядов. На данный момент система находится на стадии апробации, но мы убедились в точности ее работы. Сейчас комплексы установлены в Ивделе, Таборах и Нижнем Тагиле. Они позволяют следить за ситуацией в северной части региона, где грозы нередко становятся причиной возгораний», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.