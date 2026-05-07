Туроператоры рассказали, что сейчас с чартерами из Минска в Таиланд

В апреле туроператоры активно обсуждали в социальных сетях повышение топливных сборов на рейсах Belavia. В авиакомпании подтвердили, что в некоторых аэропортах столкнулись с дефицитом авиатоплива, а цены увеличились более чем в два раза. Перевозчик добавил, что все регулярные рейсы и большинство чартерных выполняются в прежнем объеме. Компания была вынуждена отказаться только от двух чартерных направлений, которые выполняются по заказу туроператоров.