Туроператоры рассказали, что сейчас с чартерами из Минска в Таиланд

Ранее также была приостановлена программа на другой курорт Таиланда — в Паттайю.
Как уточнили в РСТО, последний в этом сезоне рейс в Паттайю состоялся 3 мая. На 14 мая запланирован вывозной рейс.
А в четверг, 7 мая, в расписании стоит последний в этом сезоне рейс на Пхукет. Обратно туристов заберут 17 мая.
Как говорят туроператоры, в качестве альтернативы туристам могут предложить туры на направления с прямым перелетом из Минска — Хайнань (Китай), Нячанг (Вьетнам), Тунис, Египет, Турция и другие.
При этом отмечают, что обе программы Belavia в Таиланд будут возобновлены осенью.
Ранее стало известно, что чартеры из Минска во вьетнамский Дананг, которые должны были стартовать в мае, отменены.
В апреле туроператоры активно обсуждали в социальных сетях повышение топливных сборов на рейсах Belavia. В авиакомпании подтвердили, что в некоторых аэропортах столкнулись с дефицитом авиатоплива, а цены увеличились более чем в два раза. Перевозчик добавил, что все регулярные рейсы и большинство чартерных выполняются в прежнем объеме. Компания была вынуждена отказаться только от двух чартерных направлений, которые выполняются по заказу туроператоров.