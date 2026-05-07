Туроператоры рассказали, что сейчас с чартерами из Минска в Таиланд

С 17 мая полетная программа из Минска в Пхукет приостанавливается. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Источник: РИА "Новости"

Ранее также была приостановлена программа на другой курорт Таиланда — в Паттайю.

Как уточнили в РСТО, последний в этом сезоне рейс в Паттайю состоялся 3 мая. На 14 мая запланирован вывозной рейс.

А в четверг, 7 мая, в расписании стоит последний в этом сезоне рейс на Пхукет. Обратно туристов заберут 17 мая.

Как говорят туроператоры, в качестве альтернативы туристам могут предложить туры на направления с прямым перелетом из Минска — Хайнань (Китай), Нячанг (Вьетнам), Тунис, Египет, Турция и другие.

При этом отмечают, что обе программы Belavia в Таиланд будут возобновлены осенью.

Ранее стало известно, что чартеры из Минска во вьетнамский Дананг, которые должны были стартовать в мае, отменены.

В апреле туроператоры активно обсуждали в социальных сетях повышение топливных сборов на рейсах Belavia. В авиакомпании подтвердили, что в некоторых аэропортах столкнулись с дефицитом авиатоплива, а цены увеличились более чем в два раза. Перевозчик добавил, что все регулярные рейсы и большинство чартерных выполняются в прежнем объеме. Компания была вынуждена отказаться только от двух чартерных направлений, которые выполняются по заказу туроператоров.

Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
