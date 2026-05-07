На Дону комары заражают людей лихорадкой Западного Нила

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Ростовской области из‑за установившейся тёплой погоды резко возросла активность комаров. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, насекомые могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, включая лихорадку Западного Нила (ЛЗН), дирофиляриоз и малярию.

Наибольшая концентрация переносчиков ЛЗН зафиксирована в водно‑болотных угодьях. В зоне повышенного риска — Волгодонск, Таганрог и Неклиновский район. Чаще всего укусам комаров подвергаются люди, проводящие время на берегах водоёмов.

Для профилактики укусов Роспотребнадзор рекомендует: использовать спреи и кремы от насекомых; установить москитные сетки на окна; носить закрытую одежду; применять репелленты.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание. Его симптомы включают повышение температуры, озноб, потерю аппетита, мышечные боли и сыпь. Инкубационный период может составлять от 2 до 21 дня.