На Дону комары заражают людей лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области из‑за установившейся тёплой погоды резко возросла активность комаров. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, насекомые могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, включая лихорадку Западного Нила (ЛЗН), дирофиляриоз и малярию.
Наибольшая концентрация переносчиков ЛЗН зафиксирована в водно‑болотных угодьях. В зоне повышенного риска — Волгодонск, Таганрог и Неклиновский район. Чаще всего укусам комаров подвергаются люди, проводящие время на берегах водоёмов.
Для профилактики укусов Роспотребнадзор рекомендует: использовать спреи и кремы от насекомых; установить москитные сетки на окна; носить закрытую одежду; применять репелленты.
Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание. Его симптомы включают повышение температуры, озноб, потерю аппетита, мышечные боли и сыпь. Инкубационный период может составлять от 2 до 21 дня.