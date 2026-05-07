Производство пресс-форм для автопрома запустили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начал работу производственный комплекс по выпуску и обслуживанию высокотехнологичной оснастки для автомобилестроения. Об этом сообщили в MAX-канале «Стратегия развития Нижегородской области».
Проект стоимостью 120 млн рублей реализован с привлечением льготного займа от Фонда развития промышленности в размере 50 млн рублей. На эти средства было закуплено современное металлообрабатывающее оборудование, которое позволило создать замкнутый цикл — от проектирования до выпуска готовых пресс-форм для пластиковых деталей интерьера и экстерьера авто.
Новые мощности полностью закрывают потребности ведущих автомобильных заводов в высокоточной оснастке. Отметим, что с начала 2026 года нижегородские предприятия получили уже более 650 млн рублей в виде льготных займов от регионального ФРП.
