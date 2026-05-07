Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство пресс-форм для автопрома запустили в Нижнем Новгороде

Предприятие вложило 120 млн рублей в создание комплекса полного цикла по выпуску оснастки для изготовления деталей машин.

В Нижнем Новгороде начал работу производственный комплекс по выпуску и обслуживанию высокотехнологичной оснастки для автомобилестроения. Об этом сообщили в MAX-канале «Стратегия развития Нижегородской области».

Проект стоимостью 120 млн рублей реализован с привлечением льготного займа от Фонда развития промышленности в размере 50 млн рублей. На эти средства было закуплено современное металлообрабатывающее оборудование, которое позволило создать замкнутый цикл — от проектирования до выпуска готовых пресс-форм для пластиковых деталей интерьера и экстерьера авто.

Новые мощности полностью закрывают потребности ведущих автомобильных заводов в высокоточной оснастке. Отметим, что с начала 2026 года нижегородские предприятия получили уже более 650 млн рублей в виде льготных займов от регионального ФРП.

Ранее сообщалось, что новую ледовую арену в Нижнем Новгороде назовут «VOLGA Арена».