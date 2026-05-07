Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько участников ВОВ осталось в Волгоградской области

Каждому ветерану доставили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

В Волгоградской области каждому ветерану Великой Отечественной войны доставили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Всего средства получили 95 человек — столько непосредственных участников тех страшных событий осталось в регионе.

«Выплату устанавливают ветеранам, которые несли службу в действующей армии или получили инвалидность после ранения или контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Также её предоставляют тем, кто участвовал в боевых операциях в годы Великой Отечественной войны или выполнял спецзадания в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств», — поясняет управляющий волгоградского ОСФР Владимир Федоров.

Кроме финансовой помощи, эта мера является знаком внимания к тем, кто 81 год назад принёс Победу стране, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что снятую под Волгоградом ленту «Отец» покажут уже 7 мая в кинотеатрах города-героя и всей страны.