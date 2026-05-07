Стало известно, сколько участников ВОВ осталось в Волгоградской области

В Волгоградской области каждому ветерану Великой Отечественной войны доставили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Всего средства получили 95 человек — столько непосредственных участников тех страшных событий осталось в регионе.
«Выплату устанавливают ветеранам, которые несли службу в действующей армии или получили инвалидность после ранения или контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Также её предоставляют тем, кто участвовал в боевых операциях в годы Великой Отечественной войны или выполнял спецзадания в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств», — поясняет управляющий волгоградского ОСФР Владимир Федоров.
Кроме финансовой помощи, эта мера является знаком внимания к тем, кто 81 год назад принёс Победу стране, подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что снятую под Волгоградом ленту «Отец» покажут уже 7 мая в кинотеатрах города-героя и всей страны.