Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

136 ветеранов из Волгограда попали в стационар по итогам диспансеризации

Почти 6000 ветеранов Волгоградской области прошли диспансеризацию с января 2026 года.

С начала 2026 года диспансеризацию в медицинских учреждениях Волгоградской области прошли почти 6000 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, а также участников боевых действий.

Все обследования, консультации специалистов и необходимое лечение предоставляются бесплатно по полису ОМС, — пояснили в облздраве. Овнимание уделяется тем, кто не может самостоятельно добраться до поликлиники. С помощью передвижных медицинских комплексов обследование прошли почти 3900 пациентов из отдаленных районов области.

По итогам осмотров специализированную помощь в амбулаторных условиях получили почти 3500 человек. Еще 136 пациентов направили в стационар, из них 93 жителя региона прошли лечение в госпитале ветеранов войн. Медицинскую реабилитацию получили 133 человека.

С 2026 года для маломобильных жителей отдаленных районов появилась новая возможность: теперь они могут лечь в центральную районную больницу на 3 дня, чтобы пройти все необходимые процедуры диспансеризации в полном объеме.

Ранее сообщалось о сложной операции, которую сделали 101-летнему ветерану.