136 ветеранов из Волгограда попали в стационар по итогам диспансеризации

С начала 2026 года диспансеризацию в медицинских учреждениях Волгоградской области прошли почти 6000 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, а также участников боевых действий.
Все обследования, консультации специалистов и необходимое лечение предоставляются бесплатно по полису ОМС, — пояснили в облздраве. Овнимание уделяется тем, кто не может самостоятельно добраться до поликлиники. С помощью передвижных медицинских комплексов обследование прошли почти 3900 пациентов из отдаленных районов области.
По итогам осмотров специализированную помощь в амбулаторных условиях получили почти 3500 человек. Еще 136 пациентов направили в стационар, из них 93 жителя региона прошли лечение в госпитале ветеранов войн. Медицинскую реабилитацию получили 133 человека.
С 2026 года для маломобильных жителей отдаленных районов появилась новая возможность: теперь они могут лечь в центральную районную больницу на 3 дня, чтобы пройти все необходимые процедуры диспансеризации в полном объеме.
