Вакансия сварщика стала самой высокооплачиваемой в Нижегородской области

Нижегородцам представили самые высокооплачиваемые вакансий на региональном рынке труда. Лидирующие позиции заняли предложения для сварщиков, руководителей отделов продаж и агентов по недвижимости, сообщили в пресс-службе hh.ru.
По данным аналитиков, в прошлом месяце медиана предлагаемой зарплаты на 8% превысила показатели апреля 2025 года и составила 73 631 рубль.
На самый высокий доход — 260 тысяч рублей — могут рассчитывать сварщики. Второе место по медианной зарплате занимают главы отделов продаж — 153 800 рублей. Топ-3 заключили агенты по недвижимости, которые опередили доход программистов на 1200 рублей.
В разрезе профессиональных сфер наибольшие зарплаты в регионе фиксировались у высшего и среднего менеджмента — 127 600 рублей.
Уточняется, что Нижегородская область попала в число самых «щедрых» регионов ПФО в вопросе предлагаемых зарплат с показателем 73 631 рубль.
Ранее мы писали, что жители Нижегородской области могут зарабатывать на удаленке 160 тысяч рублей.