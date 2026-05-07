Нижегородское минимущества вернуло от спекулянтов более 40 участков

С начала 2025 года структура Министерства имущества Нижегородской области идентифицировала 47 участков земли, права аренды на которые были реализованы недобросовестными бизнесменами. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».

Министерство продолжает работу по выявлению недобросовестных арендаторов, которые, получив права на земельные участки через Земельный совет, впоследствии осуществляют их продажу на онлайн-платформах.

К арендаторам, нарушившим условия, были применены меры в виде штрафов, а по 43 заключенным договорам аренды были расторгнуты в одностороннем порядке.

Для предотвращения дальнейших спекуляций с землей, региональные власти планируют усилить требования к крупным инвестиционным проектам, в рамках которых земельные участки предоставляются без проведения торгов.

Ранее старинную усадьбу выставили на торги за один рубль в Нижегородской области.