Нижегородское минимущества вернуло от спекулянтов более 40 участков

С начала 2025 года структура Министерства имущества Нижегородской области идентифицировала 47 участков земли, права аренды на которые были реализованы недобросовестными бизнесменами. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Министерство продолжает работу по выявлению недобросовестных арендаторов, которые, получив права на земельные участки через Земельный совет, впоследствии осуществляют их продажу на онлайн-платформах.
К арендаторам, нарушившим условия, были применены меры в виде штрафов, а по 43 заключенным договорам аренды были расторгнуты в одностороннем порядке.
Для предотвращения дальнейших спекуляций с землей, региональные власти планируют усилить требования к крупным инвестиционным проектам, в рамках которых земельные участки предоставляются без проведения торгов.
