В Красноярском крае восстановили права мужчины, который пострадал на работе

В Красноярском крае жителю села Большой Улуй, который получил на работе тяжелую травму, помогли восстановить права. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Мужчина проработал в строительной организации с января по февраль 2024 года. Во время одной из смен он менял резину на колесах авто, как вдруг из колеса вылетело стопорное кольцо и попало по голове пострадавшего. Мужчина получил черепно-мозговую травму и выжил только благодаря своевременно оказанной помощи. Его работодатель попытался скрыть ЧП — начальник о несчастном случае не сообщил, а в организации пытались доказать, что потерпевшего там якобы никогда не видели.