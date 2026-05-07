Украинский беспилотник повредил жилой дом в Перми

ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом, жертв нет, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Жертв нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи», — написал он в своем канале на платформе «Макс».
В четверг днем губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на одно из промышленных предприятий региона был совершен прилет вражеского БПЛА, никто не пострадал. Несколько беспилотников были сбиты. В регионе действует режим беспилотной опасности.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.