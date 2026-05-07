Песков: перед праздниками в Москве всегда принимаются допмеры безопасности

«Накануне больших праздников — и, конечно же, наверное, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы — всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Так же происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима», — сказал Песков журналистам.