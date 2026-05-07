Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове по делу Лилии Федотовой допросили специалиста областного правительства

На суде в Ростове озвучили новую сумму ущерба в рамках дела экс-министра финансов региона.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону по делу экс-министра финансов региона Лилии Федотовой допросили начальника отдела судебной и договорной работы областного правительства Наталью Фисенко. Об этом сообщает «Городской репортер».

Специалист назвала новый размер ущерба — регион потерял 1,6 млрд рублей (ранее называли сумму в 1,9 млрд рублей). Цифру вывели с учетом материалов уголовного дела, акта Счетной палаты и постановления правительства о кредитах.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2020 года Лилия Федотова инициировала взятие коммерческих кредитов для решения социальных вопросов. Регион мог получить казначейские и бюджетные кредиты под меньший процент, но в итоге выбрали ставку под 6% годовых. Предварительно, переплата по процентам и составила ущерб в 1,6 млрд рублей.

Суд перешел к изучению письменных доказательств. Также на заседаниях планируют прослушать аудиозаписи.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.