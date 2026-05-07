При атаке ВСУ в Пермском крае пострадал мужчина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Административное здание повреждено в Пермском муниципальном округе в результате атаки БПЛА, пострадал мужчина, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«В Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. В результате пострадал один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Махонин.
В четверг днем Махонин сообщал, что вражеский беспилотник ударил по одному из промышленных предприятий края. Несколько БПЛА были сбиты. В регионе действует режим беспилотной опасности.
