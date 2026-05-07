WSJ: США обозначили Ирану «красные линии» по ядерной программе

По данным издания, США требуют, чтобы Иран передал весь свой обогащенный ядерный материал. Издание подчеркивает, что речь идет не только об уране, обогащенном до 60% и 20%, а и о более низких уровнях. В США опасаются, что Иран сможет использовать даже менее концентрированный материал для быстрого восстановления своей ядерной программа. По сведениям WSJ, этот пункт является для Вашингтона непререкаемой «красной линией».
В ходе обсуждений США изложили еще пять ключевых «радикальных» требований. Вашингтон требует, чтобы Иран:
- демонтировал свои ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане;
- не стремился к созданию ядерного оружия;
- ввел 20-летний мораторий на обогащение урана;
- ввел полный запрет на подземные ядерные работы;
- согласился на режим проверок инспекторов МАГАТЭ, включающий инспекции любых объектов и наказания за нарушения.
Кроме того, Вашингтон настаивает на открытии Ираном Ормузского пролива в связи с ослаблением блокады со стороны США. Со своей стороны, Вашингтон сулит Тегерану смягчение санкций — в зависимости от заключения сделки с США и дальнейших действий Ирана. При этом в США подчеркивают, что санкции не будут предоставляться «авансом».
Согласно WSJ, если Тегеран согласится на выдвинутые требования, начнутся 30-дневные детальные переговоры.