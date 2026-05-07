WSJ: США обозначили Ирану «красные линии» по ядерной программе

По данным издания, США требуют, чтобы Иран передал весь свой обогащенный ядерный материал. Издание подчеркивает, что речь идет не только об уране, обогащенном до 60% и 20%, а и о более низких уровнях. В США опасаются, что Иран сможет использовать даже менее концентрированный материал для быстрого восстановления своей ядерной программа. По сведениям WSJ, этот пункт является для Вашингтона непререкаемой «красной линией».