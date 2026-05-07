За организацию проституции и насилие к женщинам в Красноярске осудили 26 участников ОПГ

Советский районный суд Красноярска вынес приговор участникам преступного сообщества, состоящего из 26 человек. Они вовлекали женщин в проституцию и применяли к ним насилие.
Сообщество действовало с 2016 по 2019 год. Группа управляла так называемыми фирмами досуга, разделенными на структурные подразделения. В нее входили управляющие, диспетчеры, сутенеры, водители, финансовые специалисты и сотрудники «силовой поддержки». Женщин вербовали через ложную рекламу высокооплачиваемой работы. За нарушение дисциплины применяли физическое насилие и штрафы. Конкурентов устраняли с помощью нападений и уничтожения имущества.
Всего участники группы вовлекли в противоправную деятельность больше 35 человек. Потерпевшими признаны более 40 человек. Объем материалов дела составил 186 томов.
Лидеры группы получили 16 и 15 лет колонии строгого режима. Остальные участники приговорены к срокам от 5,5 до 8,5 года, часть из них — условно. Суд также конфисковал автомобили, которые использовались в преступных целях. Ранее осудили еще четырех участников, которые заключили досудебное соглашение. Приговор пока не вступил в законную силу.
