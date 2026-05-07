В котокафе на улице Генделя в Калининграде погибло более 20 животных из-за прорыва трубы

В котокафе «Мяу-мяу» на улице Генделя в Калининграде погибло более 20 животных. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале организации.
«Произошла трагедия, ночью прорвало трубу и затопило кипятком котокафе. 22 котика точно погибли», — сообщили в котокафе в четверг, 7 мая.
На момент публикации администраторы оказались недоступны для комментариев.
Отметим, что котокафе «Мяу-мяу» располагается на улице Генделя, 14. Концепция пространства предполагает, что гости могут прийти и провести свободное время с животными. Владельцы организовывали различные мероприятия, а также помогали найти для кошек новых хозяев.
