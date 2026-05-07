В Перми беспилотник ударил по многоквартирному дому

Беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Перми. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Махонин.
Жильцы дома были немедленно эвакуированы, жертв нет. С людьми работают психологи.
В Пермском муниципальном округе повреждено здание, при этом пострадал один мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Глава региона поручил муниципальным чиновникам оперативно устранить последствия повреждений в домах, подвергшихся налету беспилотников.
Напомним, 7 мая Пермский край был атакован вражескими БПЛА. Один ударил по промышленному предприятию. Несколько аппаратов были сбиты на подлете. В городе введен режим беспилотной опасности, аэропорт Большое Савино закрыт.