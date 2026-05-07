В Беларуси определили город и район, где пройдет пробная перепись населения

Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027 года в одном городе и одном районе, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Национального статистического комитета Инну Медведеву.
«Избраны Бобруйск и Бобруйский район», — отметила Инна Медведева.
Параллельно будет запущен прототип интернет-переписи, и каждый желающий сможет в 2027 году его протестировать.
Напомним, что пробная перепись населения проводится по решению правительства не позднее чем за два года до проведения основной переписи.
