В Пермском университете из-за воздушной опасности прервали праздничные мероприятия к 9 мая

В Пермском государственном национальном исследовательском университете остановили праздничную программу ко Дню Победы после объявления воздушной опасности. Как рассказали «Ъ-Прикамье» студенты, уже после начала торжественной программы ее участников и зрителей эвакуировали на цокольный этаж студенческого дома культуры. Кроме концерта в ПГНИУ были запланированы шествие «Бессмертный полк» и акция «Георгиевская лента», а также праздничный митинг. Занятий в университете сегодня не проводятся из-за каникул.