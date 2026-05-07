В РФ подтвердили справедливость теории воплощенного познания для билингвов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские ученые впервые изучили, как билингвы обрабатывают эмоциональные слова на родном и втором языках, что помогло им подтвердить справедливость теории воплощенного познания, связывающей эмоции и другие абстрактные понятия с физическим опытом, для данной группы людей. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Примечательно, что возраст освоения второго языка не играет решающей роли. Даже если начать учить второй язык поздно, но активно им пользоваться, возникнет тесная интеграция между телесным и языковым опытом, которая выразится в относительно одинаковой обработке слов на обоих языках», — пояснила исследователь из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ (Москва) Алина Карлюкова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют Карлюкова и ее коллеги, в соответствии с теорией воплощенного познания, эмоции и другие абстрактные понятия хранятся в нашей памяти вместе с физическим опытом. Так, в языках с текстовой ориентацией слева направо, например в русском и английском, положительные эмоции люди ассоциируют с правой стороной пространства, а отрицательные, наоборот, с левой.
Российские ученые заинтересовались, характерно ли это для второго языка, который осваивают билингвы, для чего ученые заручились поддержкой 85 молодых людей и девушек, владевших и русским, и английским языками. Эти добровольцы должны были определить эмоциональную окраску слов, выводившихся на дисплее компьютера, и нажать на одну из двух кнопок на клавиатуре, одна их которых находилась слева, а другая — справа.
В процессе тестирования исследователи меняли местами то, какие типы эмоций обозначала левая и правая кнопка, что в соответствии с теорией воплощенного познания должно влиять на скорость, с которой человек классифицирует слова. В частности, если левая кнопка обозначает позитивные эмоции, а не негативные, как на то указывает теория, то данное несовпадение должно породить задержки в реакции добровольцев на слова с позитивной эмоциональной окраской.
Проведенные исследователями наблюдения показали, что подобная задержка при обработке слов была характерна и для родного, и для второго языка. При этом билингвы с высоким уровнем владения английским языком обрабатывали английские эмоциональные слова почти с той же скоростью, что их русские аналоги. Это, как отмечают ученые, говорит о том, что разнообразный и интенсивный опыт использования помогает второму языку обрести полноценную эмоциональную глубину, что важно учитывать в процессе обучения.