Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае полностью контролируется

На минувшей неделе на территории Манского лесничества, в районе Есауловской петли, горела тайга. Пламя охватило 17 гектаров, бороться с возгоранием мешали сложный рельеф и высокие скалистые склоны. Десятки человек тушили его два дня. Поджигателя задержали сразу же. Турист, решивший запустить сигнальную ракету, должен будет заплатить не менее 820 тысяч рублей за уничтоженный лес. Не секрет, что большая часть возгораний в лесах весной происходит из-за человеческой беспечности. Неконтролируемый пал сухой травы, разведение костров в запретных зонах, сжигание мусора и даже брошенный окурок могут стать причиной большой трагедии. Техническая модернизация приносит результат Вопросы подготовки к пожароопасному сезону активно обсуждаются и на федеральном уровне. Сократить площади возгорания — это поручение президента страны Владимира Путина. Как пишет издание «Комсомольская правда», в середине апреля этой теме было посвящено всероссийское совещание, которое прошло под председательством главы Рослесхоза Ивана Советникова. За последние пять лет в Красноярском крае количество лесных пожаров из-за человеческого фактора снизилось практически в три раза: в 2020 году в регионе зарегистрировано 433 таких возгорания, а в прошлом году — 156 пожаров. В краевом лесопожарном центре отмечают, что таких результатов удалось добиться во многом благодаря системной профилактической работе с населением и масштабной технической модернизации. Подготовка к пожароопасному сезону в территориях региона начинается заблаговременно. Муниципалитеты края укрепляют материально-техническую базу для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов. Благодаря поддержке краевых властей территории закупают оборудование, инвентарь и готовятся к пожароопасному сезону. Планомерная ежегодная поддержка помогает муниципалитетам усиливать защиту населенных пунктов и укреплять базу как профессиональных, так и добровольных пожарных подразделений«, — подчеркнул руководитель агентства ГО, ЧС и ПБ края Сергей Тагиров. По мере потепления в территориях начинают обустраивать минерализованные защитные полосы. Они шириной не менее 10 метров, очищены от горючих материалов и служат барьером, который защищает населенные пункты от низовых пожаров. Профилактике — особое внимание В регионе работает многоступенчатая система мониторинга, которая включает возможности флота БПЛА, космосъемки, видеомониторинга, наземного и авиапатрулирования. Это позволяет до 95% возгораний фиксировать на ранней стадии и оперативно ликвидировать. На вооружении у специалистов лесной отрасли региона 99 БПЛА. В территориях края на вышках сотовой связи установлены 170 камер высокого разрешения. Они позволяют фиксировать возгорания на ранней стадии в хорошем качестве и точно определять координаты очага. В этом году леса от огня охраняют почти 2000 бойцов авиа- и наземных подразделений Лесопожарного центра. На вооружении у них — более 600 единиц спецтехники и около 4,5 тысячи единиц оборудования, инвентаря и радиосвязи. Совместно с сотрудниками Лесопожарного центра за обстановкой следят инспекторы Лесной охраны, представители лесничеств и муниципалитетов, арендаторы, добровольцы. Особое внимание они уделяют разъяснительной работе с жителями о соблюдении правил пожарной безопасности, предупреждают о запрете сжигания сухой травы и об ответственности за возникновение пожаров. Комплексный подход позволяет снизить пожарную опасность и быстро реагировать на угрозы. Большое внимание уделяем разъяснительной работе с населением. Это снижает количество пожаров по вине людей. Задействуем все силы и средства — такую задачу поставил губернатор края Михаил Котюков, — рассказал директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. Сохранение лесов — общая задача Лесной пожар может перекинуться на жилые дома и объекты инфраструктуры. Довольно часто огонь угрожает линиям электропередачи (ЛЭП), вокруг которых растет сухая трава и кустарники. Поэтому энергетики также активно принимают участие в подготовке к пожароопасному сезону. Так, специалисты филиала “Россети Сибирь” — “Красноярскэнерго” проводят работы по расчистке просек и прокладке минерализованных полос в охранных зонах воздушных линий, опашку периметра подстанций без сплошного бетонного ограждения. А также плановые проверки и осмотры подстанций и воздушных линий, которые находятся в зоне риска возникновения низовых и торфяных пожаров. Перед началом сезона выполнена расчистка просек в охранных зонах ЛЭП объемом 2 374 гектара. В филиале в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1357 сотрудников и 819 единиц техники. Энергетиками также налажено плотное взаимодействие с территориальными подразделениями противопожарной службы МЧС России. Безусловно, комплексный подход позволяет минимизировать последствия пожаров, тушить их в самом начале. Однако стоит помнить: сохранение нашего лесного богатства — это общая задача каждого из нас.