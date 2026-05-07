Дело в ФАСе, но не «в шляпе»: почему бизнесу, попавшему в поле зрения антимонопольных служб, нужно действовать быстро

Текущую экономическую обстановку для предпринимателей простой не назовешь. Ситуация ведет в том числе к росту нарушений, фиксируемых антимонопольным органом. Прошлогодние задержки выплат по бюджетным контрактам превратились для многих в хроническую головную боль. Крупные игроки осознали: получить банковскую гарантию сейчас — тот еще квест. Платежеспособность просела, «дебиторка» растет как на дрожжах.
И вот оно — свершилось: вы выиграли тендер. Но заветная бумага из банка задержалась. В итоге вместо оздоровления бизнеса — риск «глубокой комы»: мгновенно перекочевать в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Два года в «черном списке» — это не просто шрам на репутации. Это потерянные контракты, закрытые двери в банках и личный удар для руководителя. Когда на кону будущее компании, медлить — смерти подобно.
Но есть в этой истории своя «Скорая правовая помощь». С одной стороны — Федеральная антимонопольная служба, с другой — те, кто хорошо знает антимонопольное законодательство и имеет опыт разрешения таких вопросов.
ФАС: не каратель, а щит для честного бизнеса.
ФАС сегодня — это гигантский фильтр, обеспечивающий прозрачность цен и честные правила игры. Структура двухуровневая: если сумма закупки не превышает 300 млн рублей — рулят территориальные управления. Больше — центральный аппарат в Москве. Не так давно законодатели расширили полномочия службы: теперь ФАС может своим решением отменять необоснованные тарифы, если местные чиновники «перемудрили» с расчетами.
Скорость — атрибут победы (особенно в РНП).
— Самая страшная боль любого участника торгов — решение о включении в РНП, — говорит исполнительный директор «Эко Партнер» Рената Самойлова. — Многие компании думают: «Ерунда, мы потом в суде докажем, что не уклонялись». Самонадеянность до добра не доводит.
Почему? Потому что суды в 2026 году крайне скупы на обеспечительные меры. Пока дело томится в процессах (а это более года), вы уже прочно в «черном списке». Исключить информацию оттуда до финального решения суда — задача сродни штурму Эвереста без снаряжения. Тут нужны не просто юристы, а «спецназ» по антимонопольному праву.
Инструменты, которые работают на опережение.
Главный секрет защиты в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ: работайте на опережение. Не ждите, когда протокол подпишут.
Статья 18.1 закона о защите конкуренции — ваша палочка-выручалочка. Увидели, что документация ограничивает конкуренцию? Не молчите. Жаловаться можно даже не подавая заявку. Главное — доказать, что вы имеете отношение к этому рынку.
Осторожно, ловушка! Если на торги пришло больше одной заявки, ФАС часто считает условия конкурентоспособными. Но это не повод сдаваться.
Профессионалы идут дальше. Есть секретный козырь — ведомственная апелляция в ФАС России (статья 23). Местное управление признало жалобу необоснованной? Пишете в центральный аппарат. ФАС России дает ответ: «Жалоба была обоснованной». Контракт уже не вернуть, но этот вердикт — бронебойный аргумент в суде. Решения территориальных органов отменяются. А главное — заказчик запоминает: ставить барьеры в будущем не получится.
Сговор, демпинг и дружба заказчика: как это сломать?
Не забывайте про обжалование протоколов. Комиссии заказчика, бывает, ошибаются (или «ошибаются»), отдавая победу не тому. ФАС позволяет отменить это решение. Кроме того, демпингующего участника можно проверить на добросовестность, а явную дружбу заказчика и победителя — на картельный сговор. В руках грамотного юриста эти механизмы превращаются в швейцарский нож.
— В делах с ФАС нет места принципу «авось пронесет», — уверена Рената Самойлова. — Комиссия ФАС выносит решение практически мгновенно. Мы учим простой истине: либо готовишь железные доводы до заседания, либо готовься к двум годам в РНП. Наша практика показывает: профессиональная подготовка и работа на опережение переворачивают ситуацию на 180 градусов. Даже когда кажется, что все потеряно, есть рычаги давления — вплоть до проверок на картельный сговор.
Вместо итога.
Текущая обстановка диктует новые правила. Пока конкуренты медлят, надеясь на «авось», шансы на победу улетают к тем, кто действует быстро.
— Юридическая компания «Эко Партнер» имеет успешный опыт побед в самых запутанных делах с ФАС, — завершает Рената Андреевна. — Мы не просто наблюдаем — мы управляем процессом. Если у вас проблемы с РНП, необоснованные требования заказчика или вы чувствуете запах картельного сговора — не ждите письма из суда. Звоните профессионалам. Здесь важны скорость и точность каждого шага.