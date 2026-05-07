В Уфе провели педагогическую конференцию и фестиваль полезных игр

Первый Всероссийский фестиваль полезных игр и педагогическая конференция состоялись 25−26 апреля в Уфе при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Мероприятия собрали более тысячи школьников, студентов, разработчиков, педагогов, наставников и руководителей образовательных организаций из 38 регионов России и разных районов Башкирии. Любители программировать и управлять техникой смогли посоревноваться друг с другом в симуляторах полетов, а также сдать нормативы технологической грамотности ТехноГТО. В зоне фиджитал-игр гостей ждали мастер-классы по прохождению лабиринта на дроне и «Цифровой пинг-понг».
Свои проекты на фестивале представили молодые разработчики из 10 регионов. На питчинге школьники и студенты из Башкирии защищали видеоигровые проекты и боролись за поддержку от правительства региона и партнеров, фичеринг на платформах и продвижение на игровых мероприятиях. На площадке фестиваля полезных игр обсуждали перспективы создания кластера видеоигр в Башкортостане, потенциал использования полезных игр и киберспорта для развития навыков и другие вопросы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.