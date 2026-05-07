В Уфе провели педагогическую конференцию и фестиваль полезных игр

Свои проекты на фестивале представили молодые разработчики из 10 регионов. На питчинге школьники и студенты из Башкирии защищали видеоигровые проекты и боролись за поддержку от правительства региона и партнеров, фичеринг на платформах и продвижение на игровых мероприятиях. На площадке фестиваля полезных игр обсуждали перспективы создания кластера видеоигр в Башкортостане, потенциал использования полезных игр и киберспорта для развития навыков и другие вопросы.