Липецкий «Сплав» продает право требования 359 млн с бывшего гендиректора

Банкротящееся липецкое ЗАО «Многофункциональный центр “Сплав”» выставило на торги право требования к своему бывшему гендиректору Юрию Безрядину. Начальная цена лота равняется сумме долга и составляет 359,5 млн руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего «Сплава» Эльнура Нунатова.
Продажа задолженности производится на основании решения Арбитражного суда Липецкой области от 26 ноября 2025 года. Тогда арбитраж удовлетворил заявление конкурсного управляющего о привлечении Юрия Безрядина к субсидиарной ответственности. В октябре 2024-го аналогичное решение было принято в отношении другого экс-руководителя «Сплава» Антона Мясникова. С них солидарно взыскали 359,5 млн руб. Господин Безрядин безуспешно обжаловал решение в отношении себя в 19-м арбитражном апелляционном суде, а затем дошел до кассации. Арбитражный суд Центрального округа планирует рассмотреть его претензию 16 июня.
Торги пройдут в форме публичного предложения с закрытой формой подачи предложений о цене. Заявки на участие в них принимаются до 27 мая.
По данным Rusprofile, ЗАО «Многофункциональный центр “Сплав”» было зарегистрировано в Липецке в мае 2005 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Уставный капитал — 25,6 млн руб. Актуальные владельцы не раскрываются. С мая 2014-го до декабря 2021 года ими выступали ныне ликвидированное московское ООО «Сервисстройинвест» и ПАО «Липецккурорт» (собственники скрыты, ранее ими выступали Федерация профсоюзов Липецкой области, Липецкая областная организация профсоюза работников АПК РФ, Федерация независимых профсоюзов России). До процедуры банкротства «Сплавом» руководил Юрий Безрядин в качестве гендиректора. 2025 год компания завершила с нулевой выручкой и чистой прибылью в 11 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 7,1 млн и 180 млн руб. соответственно.
Согласно картотеке арбитражных дел, банкротство «Сплава» инициировал Андрей Абрамкин в конце 2018 года. Впоследствии его заявление оставили без движения, однако Арбитражный суд Липецкой области принял к производству банкротный иск Промсвязьбанка. В апреле 2019-го в отношении должника открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден Владимир Добрышкин, в феврале 2020-го его сменил Юрий Капитонов, в феврале 2024-го пост занял Эльнур Нунатов. Рассмотрение его отчета запланировано на 24 июня.
