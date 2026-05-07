Липецкий «Сплав» продает право требования 359 млн с бывшего гендиректора

По данным Rusprofile, ЗАО «Многофункциональный центр “Сплав”» было зарегистрировано в Липецке в мае 2005 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Уставный капитал — 25,6 млн руб. Актуальные владельцы не раскрываются. С мая 2014-го до декабря 2021 года ими выступали ныне ликвидированное московское ООО «Сервисстройинвест» и ПАО «Липецккурорт» (собственники скрыты, ранее ими выступали Федерация профсоюзов Липецкой области, Липецкая областная организация профсоюза работников АПК РФ, Федерация независимых профсоюзов России). До процедуры банкротства «Сплавом» руководил Юрий Безрядин в качестве гендиректора. 2025 год компания завершила с нулевой выручкой и чистой прибылью в 11 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 7,1 млн и 180 млн руб. соответственно.