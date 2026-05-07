Умер первый главврач Новосибирской клинической районной больницы № 1

В 1988 году Беспалов переехал с семьей в наукоград Кольцово, где возглавил медсанчасть № 163. После ее реорганизации в 2000 году в Новосибирскую районную больницу № 1 его назначили главным врачом. На базе этой больницы впервые в регионе открыли пять межрегиональных центров: отделения детской и взрослой паллиативной помощи, детское и взрослое отделения реабилитации, а также лор-центр.