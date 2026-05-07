Александр Щелоков — о поддержке молодежи

Мэр Арзамаса Александр Щелоков в интервью на телеканале «Волга 24» рассказал о поддержке молодежи.
— Давайте поговорим про поддержку молодёжи. Расскажите, как в Арзамасе поддерживается интерес к истории, культуре среди молодёжи? Вообще, насколько очевидна заинтересованность?
— С удовольствием задам этот вопрос молодёжи после сегодняшней нашей с вами встречи. Мне интересно их ответ услышать на этот вопрос, как мы это делаем. Потому что мы, наверное, что-то своё имеем в виду, хотя из таких ярких событий, которые мне показались обоюдно интересными, мы запустили очень простую идею — это фестиваль «Аэро Арзамас». Фестиваль дополненной реальности, когда мы не малые архитектурные формы расставили по городу, а вписали в виртуальное пространство, будем говорить, идентику города виртуальных гусей или ещё чего-то, и сделали такой фестиваль для заинтересованных. И вот я вижу, что в этом смысле отклик есть, хотя могу сказать, что не так много мы получаем структуру обращений граждан, такую базовую для каждого, для правительства региона, для нас. Я бы не сказал, что много вопросов, которые бы я связал именно с желаемым для молодежи. И в этом смысле, когда встречаюсь в аудиториях, говорю, что, конечно, жду от них. Вот из последнего — большое желание у ребят качественного переосмысления нашего общественно-спортивного, молодёжного пространства, это называется экстрим-парк. Это такие расширенные скейт-площадки, будем так говорить. Вот сейчас нашли понимание с компанией «Дом.РФ», которая значительное участие решила принять с точки зрения благотворительной помощи. Но мы со своим рублём безучастными не останемся. Делаем пространство для аудитории 14, 16−18 лет. Хотелось бы, чтобы свою эмоцию они находили в специально для них созданных пространствах. Хотя на каждой территории, которая получает какое-то осмысление, я вижу, что там повышается концентрация молодёжи в том числе. Поэтому я думаю, что вот эту эмоцию они свою находят. Безусловно, думаю, что если задать этот вопрос им, они бы ещё, наверное, либо расширили, либо даже, может быть, указали на то, что я ответил на ваш вопрос не полностью. Есть рабочая молодёжь, есть студенческая молодёжь. Ну то есть разные просто люди и разные категории.
— Давайте поговорим тогда о дальнейших перспективах и вызовах. С какими основными вызовами сейчас сталкивается Арзамас и как вы их решаете?
— Вызовы возникают, с одной стороны, из какого-то внешнего контура. Все мы с вами живём в то время, в которое живём, и, конечно, нас сейчас занимает тема и специальной военной операции в плане задач по поддержке семей и поддержке бойцов. Это, может быть, на словах такая короткая фраза, но это очень большая, часто индивидуальная работа. Если мы пять лет, четыре года назад разговаривали про отдельные фамилии, то сейчас фамилии никуда не исчезли, ну и индивидуальный подход не пропал. Поэтому вот эта одна тема — она и Арзамас, да, я думаю, что и всех моих коллег занимает. По большому счёту в первую очередь это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса: когда мы что-то создаём, будь то новые строения, построенная школа совместно с белорусами, которую мы построили на полторы тысячи мест, это колоссальная бюджетная нагрузка на наш бюджет с точки зрения того, что мы должны заплатить. И вот каждое построенное накладывает на нас — мы должны зарабатывать больше сразу же автоматически начинать. Поэтому эта тема в диалоге с правительством находится. Слава богу, что губернатор это чаяние слышит. Как правило, такие межбюджетные истории решаем при помощи региона. Но и важно — мы 55 га общественных пространств сделали, а только исторический центр в содержании — это порядка 70 млн рублей. Если раньше мы урну убирали один раз в два дня, то сейчас мы, если её не уберём два раза в день, мы получим всем неприятный результат. И вот эта история постоянного отклика и поддержания определённого уровня содержания заставляет все городские службы жить в новом темпе. И, к сожалению, здесь ни один день не даёт поблажки. Чем выше сезон присутствия гостей, активности жителей, тем, собственно говоря, эта нагрузка выше. Одна ошибка приводит к сбою весьма заметному, и он в грусть всех приводит.
— Александр Александрович, а каким вы видите город через 5−10 лет примерно на перспективу? Какие цели вы ставите себе и своей команде?
— Я думаю, что высшей степенью мастерства для всех является то, чтобы жители никогда не замечали, кто находится у управления. Вот когда мы повседневную работу выстроили таким образом, что неважно, кто там городом руководит или кто во главе служб стоит, ну, это вот, наверное, наивысшая точка развития для администраций всех. И вместе с тем я упоминал, что когда мы начинали работать, не было никаких планов на действия. Мы буквально недавно вернулись с заседания попечительского совета кластера, отчитались за год прошедший. У нас общественный совет под председательством Сергея Владиленовича Кириенко. Смотрели на действия, начиная с девятнадцатого года. Вот каждый год происходили какие-то события, но при этом мы знаем, какие события уже произойдут в двадцать шестом году. У нас есть чаяния на двадцать седьмой год. Вот чтобы задуманное, независимо от происходящего, пусть не на 100%, но всегда находило своё отражение. Вот я говорил, что мы ещё 9 гектаров готовы дальше от улочек Соборной площади делать. В этом году буквально через короткий промежуток времени будут введены в эксплуатацию два транспортно-пересадочных узла и полностью изменятся схема движения автобусов во всём городе. События и изменения, которые тридцатилетие затронет. Вот набор таких событий впереди достаточно большой. Моё только искреннее желание, чтобы город и округ жили состоявшимися событиями, которые действительно положительно влияли на повседневность. Но вместе с тем я всегда делаю оговорку в отношении темы туризма. Про Арзамас сегодня много говорят именно вот с этой позиции. Но так представить, что там Бог бы дал возможность написать мемуары и вспомнить о том, как это было. У меня, конечно, эмоции до сих пор сохраняются о тех изменениях, которые мы вложили в инфраструктуру. Я имею в виду систему, например, теплоснабжения. Или в тему модернизации инфраструктуры образования, потому что там непаханое поле для действий. Придерживаюсь той позиции, что в школе у детей всегда должно быть лучше, чем дома, или чуть лучше, чем дома. Чтобы они туда хотели идти, возвращались каждый год. Вот-вот, наверное, недосягаемый идеал, к которому хотелось бы прийти.
— Александр Александрович, пару слов буквально для жителей Арзамаса, для туристов, которые уже побывали у вас, кто планирует путешествие в ваш город. Пару слов: чем гордиться и за что любить Арзамас?
— Ну, для гостей, я думаю, что фраза может быть только одна: «Добро пожаловать». Вывод каждый для себя сделает самостоятельно. Мы много даже перед началом благоустройства города проехали других городов и весей страны. Поверьте мне, когда страна сделала то же самое историческое поселение одним из 46 городов нашей необъятной родины, уверен, что каждый для себя точно по душе найдёт, что можно увидеть в Арзамасе. Я в этом смысле не могу быть объективным, потому что я в городе родился, учился, женился — и это такая внутренняя эмоция, когда тебе в родном городе удаётся что-то менять. Поэтому здесь: добро пожаловать. Ну, а для жителей, я думаю, что каждому важно хорошо жить, и честно работать, и любить друг друга. Я думаю, три вещи сделаем — уже всё остальное само придёт.