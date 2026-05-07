Александр Щелоков — о поддержке молодежи

— Я думаю, что высшей степенью мастерства для всех является то, чтобы жители никогда не замечали, кто находится у управления. Вот когда мы повседневную работу выстроили таким образом, что неважно, кто там городом руководит или кто во главе служб стоит, ну, это вот, наверное, наивысшая точка развития для администраций всех. И вместе с тем я упоминал, что когда мы начинали работать, не было никаких планов на действия. Мы буквально недавно вернулись с заседания попечительского совета кластера, отчитались за год прошедший. У нас общественный совет под председательством Сергея Владиленовича Кириенко. Смотрели на действия, начиная с девятнадцатого года. Вот каждый год происходили какие-то события, но при этом мы знаем, какие события уже произойдут в двадцать шестом году. У нас есть чаяния на двадцать седьмой год. Вот чтобы задуманное, независимо от происходящего, пусть не на 100%, но всегда находило своё отражение. Вот я говорил, что мы ещё 9 гектаров готовы дальше от улочек Соборной площади делать. В этом году буквально через короткий промежуток времени будут введены в эксплуатацию два транспортно-пересадочных узла и полностью изменятся схема движения автобусов во всём городе. События и изменения, которые тридцатилетие затронет. Вот набор таких событий впереди достаточно большой. Моё только искреннее желание, чтобы город и округ жили состоявшимися событиями, которые действительно положительно влияли на повседневность. Но вместе с тем я всегда делаю оговорку в отношении темы туризма. Про Арзамас сегодня много говорят именно вот с этой позиции. Но так представить, что там Бог бы дал возможность написать мемуары и вспомнить о том, как это было. У меня, конечно, эмоции до сих пор сохраняются о тех изменениях, которые мы вложили в инфраструктуру. Я имею в виду систему, например, теплоснабжения. Или в тему модернизации инфраструктуры образования, потому что там непаханое поле для действий. Придерживаюсь той позиции, что в школе у детей всегда должно быть лучше, чем дома, или чуть лучше, чем дома. Чтобы они туда хотели идти, возвращались каждый год. Вот-вот, наверное, недосягаемый идеал, к которому хотелось бы прийти.