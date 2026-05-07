Глеб Никитин заявил о шансах «Пари НН» на сохранение места в РПЛ

ФК «Пари Нижний Новгород» имеет шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пишет ТАСС.
«Необходимо набирать очки в оставшихся двух играх. Плотность в турнирной таблице зашкаливает, и случиться может все, что угодно», — считает глава Нижегородской области.
По его мнению, неудачное выступление «Пари НН» в этом сезоне может быть связано с «банальным невезением».
«Команда не смогла заработать очки в матчах с прямыми конкурентами», — констатировал Глеб Никитин.
За три тура до окончания сезона РПЛ пост главного тренера клуба покинул Алексей Шпилевский.
«Мне кажется, что руководство клуба хотело дать встряску игрокам на ключевом отрезке», — выказал свою точку зрения губернатор.
Напомним, пост главного тренера занял Вадим Гаранин.
«Найти свободного специалиста — сложная задача. Сейчас с тренером подписано соглашение на оставшиеся игры текущего сезона. Дальше все будет зависеть от решения руководства клуба и итогов выступления», — сказал Глеб Никитин, добавив, что вопрос об изменении бюджета ФК «Пари НН» будет приниматься по итогам его выступления.