Глеб Никитин заявил о шансах «Пари НН» на сохранение места в РПЛ

Пока клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Источник: Время

ФК «Пари Нижний Новгород» имеет шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пишет ТАСС.

«Необходимо набирать очки в оставшихся двух играх. Плотность в турнирной таблице зашкаливает, и случиться может все, что угодно», — считает глава Нижегородской области.

По его мнению, неудачное выступление «Пари НН» в этом сезоне может быть связано с «банальным невезением».

«Команда не смогла заработать очки в матчах с прямыми конкурентами», — констатировал Глеб Никитин.

За три тура до окончания сезона РПЛ пост главного тренера клуба покинул Алексей Шпилевский.

«Мне кажется, что руководство клуба хотело дать встряску игрокам на ключевом отрезке», — выказал свою точку зрения губернатор.

Напомним, пост главного тренера занял Вадим Гаранин.

«Найти свободного специалиста — сложная задача. Сейчас с тренером подписано соглашение на оставшиеся игры текущего сезона. Дальше все будет зависеть от решения руководства клуба и итогов выступления», — сказал Глеб Никитин, добавив, что вопрос об изменении бюджета ФК «Пари НН» будет приниматься по итогам его выступления.