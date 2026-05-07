Нижегородцы раскритиковали название Ледового дворца в соцсетях

В Нижнем Новгороде новая ледовая арена получила название «VOLGA Арена». Это решение приурочено к возобновлению производства легковых автомобилей. Тем не менее, часть жителей города выразила недовольство выбором англоязычного названия вместо русскоязычного. Своими впечатлениями нижегородцы активно делились в социальных сетях, вызывая бурную дискуссию.
«Один вопрос: Почему VOLGA, а не ВОЛГА, если это “душа и отражение характера нашей земли”?», — пишет один из пользователей.
Многие нижегородцы, согласно комментариям, хотели бы видеть название арены русскими буквами: «Арену построили для Нижегородского спорта, или я ошибаюсь? Русская река, русский город, так и пишите по-русски — Волга-Арена», — добавил пользователь. Жители региона также напомнили властям, что в других странах названия пишут на родном языке.
Также нижегородцы считают ситуацию с названием Ледового дворца проявлением двойных стандартов, ведь в России введен запрет вывесок на иностранном языке.
«А как же запрет на иностранные вывески?», — задаются вопросом комментаторы.
«Названия команд на английском, фамилии игроков на английском, оформление трансляций на ТВ на английском и стадион туда же, они нас со всех сторон обложили», — считает нижегородец.
Другим же пользователям идея названия очень понравилась: «Мне нравится сама связка VOLGA — это и про город, и про историю, и про новый этап для Нижнего. Если арена будет принимать международные турниры и туристов, то такое название только в плюс». Также некоторые нижегородцы отметили, что название звучит престижно.
Напомним, информация о присвоении арене нового наименования появилась накануне, 6 мая. Губернатор региона Глеб Никитин подчеркнул, что ледовый дворец является не просто спортивным сооружением, а важным элементом масштабного культурно-спортивного кластера.