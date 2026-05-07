В День Победы бессмертные истории о мужестве и человечности в киноклубе Башни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 мая в день Победы ОКЦ «Башня» и «Енисей кино» приглашают норильчан и гостей города провести праздничный семейный день и вечер за просмотром бессмертных истории о мужестве и человечности.
Днем 13:00 вместе с детьми вы увидите фильм. Карузо (6+).
1939 год. Мите Васильеву дарят щенка, который получает кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается блокада Ленинграда. Пока семья голодает, верный пес отправляется добывать еду, рискуя жизнью. Со временем Митя начинает ходить вместе с Карузо, и однажды они попадаются на глаза немецким патрульным.
В 15:30 здесь покажут киноленту «Про людей и про войну» (12+).
В центре картины — судьбы простых людей. Истории о выборе, стойкости и внутренней силе тех, кто сражался за Победу.
А вечером в 18 часов вместе вспомним о легендарной история летчика Алексея Маресьева, который, потеряв обе ноги, сумел вернуться в небо и продолжить борьбу, посмотрев фильм «Повесть о настоящем человеке» (6+).
Вход свободный. Организатор приглашают — приходите сами, приходите с детьми, приходите с родителями.
