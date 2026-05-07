Ветераны «КрасКом» почтили память участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня активисты и юбиляры ветеранской организации компании «КрасКом» приняли участие в торжественной церемонии открытия Вахты Памяти в сквере Победителей Центрального района.
В рамках всероссийской акции в сквер доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Лампада преодолела больше четырех тысяч километров на самолете до Красноярска для сохранения исторической памяти и уважения к подвигу защитников.
Краскомовцы возложили цветы к монументу славы «Журавли моей памяти» и минутой молчания воздали почесть за бессмертный подвиг тем, кто сражался за Родину, тем, кто трудился в тылу.
В «КрасКоме» рассказывают, что документов за период Отечественной войны в Водоканале сохранилось крайне мало, достоверную картину событий восстановить трудно. Однако сохранившиеся кадровые документы за 1941−1942 годы позволяют оценить масштаб всеобщего бедствия и горя, обрушившихся на людей. Летом 1941 года предприятие переведено на военное положение.
За годы войны Красноярский трест «Водоканализации» обезлюдел. Все здоровые, работоспособные мужчины были призваны в ряды Красной армии. Зачастую люди даже не успевали уволиться, их забирали прямо с рабочих мест.
26 июня 1941 года на фронт из треста был мобилизован Клементий Олейнюк. В марте 44-го он геройски погиб при форсировании реки Южный Буг — дважды раненый, он остался у пулемета один и продолжал сдерживать врага. Имя Героя Советского союза Климентия Олейнюка было присвоено теплоходу, который использовался на обслуживании водозабор, а в 2015 году на здании компании «КрасКом» была установлена памятная табличка в его честь.