Ветераны «КрасКом» почтили память участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны

26 июня 1941 года на фронт из треста был мобилизован Клементий Олейнюк. В марте 44-го он геройски погиб при форсировании реки Южный Буг — дважды раненый, он остался у пулемета один и продолжал сдерживать врага. Имя Героя Советского союза Климентия Олейнюка было присвоено теплоходу, который использовался на обслуживании водозабор, а в 2015 году на здании компании «КрасКом» была установлена памятная табличка в его честь.