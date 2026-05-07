Глеб Никитин оценил шансы ФК «Пари НН» на сохранение места в РПЛ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сохраняет шансы на прописку в Российской премьер-лиге. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью ТАСС.
Глава региона отметил, что плотность в турнирной таблице сейчас крайне высока, а неудачи команды в матчах с прямыми конкурентами во многом объясняются невезением. По словам Никитина, кадровые перестановки в тренерском штабе, включая назначение Вадима Гаранина, были призваны встряхнуть игроков на решающем отрезке чемпионата.
Дальнейшая судьба наставника и вопросы финансирования клуба на следующий сезон будут решаться руководством по итогам итоговых результатов выступления в лиге. На данный момент нижегородцы занимают 15-е место в таблице, имея в активе 22 очка.
Ранее сообщалось, что нижегородцы ФК «Победа» вырвали лидерство у «Ижевска».