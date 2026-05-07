Стало известно о профессиях с самыми большими зарплатами в Воронежской области

Эксперты hh.ru выяснили, работникам каких профессий в Воронежской области готовы платить больше всех. В апреле сварщики могли заработать 210 200 рублей, монтажники — 155 500, инженеры ПТО — 127 500, токарям — 115 тысяч. В число профессий с высокими зарплатами также вошли — разработчики и программисты (120 тысяч) и курьеры (160 200).
Отметим, что в минувшем месяце медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в нашем регионе составила 73 741 рубль. В апреле 2025 года медиана составляла 64 687 рублей.
