Стало известно о профессиях с самыми большими зарплатами в Воронежской области

Эксперты hh.ru выяснили, работникам каких профессий в Воронежской области готовы платить больше всех. В апреле сварщики могли заработать 210 200 рублей, монтажники — 155 500, инженеры ПТО — 127 500, токарям — 115 тысяч. В число профессий с высокими зарплатами также вошли — разработчики и программисты (120 тысяч) и курьеры (160 200).