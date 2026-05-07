Из России в Китай снова ходит скоростное судно «70 лет Победы»

Теплоход построили на Хабаровском судостроительном заводе и спустили на воду в 2016 году. Корпус алюминиевый, два быстроходных водометных двигателя разгоняют судно до 70 километров в час. Вместимость — 100 человек. С 2019 года «70 лет Победы» находился на консервации из-за пандемии, а в мае 2025 года пассажирские перевозки возобновили.