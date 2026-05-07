Из России в Китай снова ходит скоростное судно «70 лет Победы»

В Хабаровске после паузы возобновил работу скоростной теплоход «70 лет Победы». Первым рейсом в Китай отправились 44 туриста.
Дорога на скоростном судне занимает полтора часа. Рейсы выполняются дважды в день — один в Китай, другой через несколько часов обратно. В этом году судно будет курсировать каждый день кроме среды.
В 2025 году российским теплоходом воспользовались больше 14 тысяч путешественников, а совокупный международный пассажиропоток вырос на 8%. В этом сезоне ожидают еще больше туристов. Как пишет sibnovosti.ru, билеты можно купить в кассах на набережной или онлайн.
Теплоход построили на Хабаровском судостроительном заводе и спустили на воду в 2016 году. Корпус алюминиевый, два быстроходных водометных двигателя разгоняют судно до 70 километров в час. Вместимость — 100 человек. С 2019 года «70 лет Победы» находился на консервации из-за пандемии, а в мае 2025 года пассажирские перевозки возобновили.
